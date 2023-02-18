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Аналитик: лига устала от того, что Ирвинг «взрывает» претендентские команды

Аналитик: лига устала от того, что Ирвинг «взрывает» претендентские команды
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Аналитик НБА Майкл Ли считает, что звёздный американский разыгрывающий Кайри Ирвинг не сможет подписать долгосрочный контракт с «Даллас Маверикс» из-за частой смены клубов.

«Ирвинг на протяжении всего своего пребывания в «Нетс» понимал, что его не держат на долгосрочную перспективу. Ему не собирались давать полноценный контракт сроком на четыре года, потому что он его не заслуживал.

Я думаю, что есть вещь, которую Кайри и его фанаты упускают – вы не получите соответствующий уровень доверия, если будете «взрывать» претендентские команды. И неважно, насколько вы талантливы. В какой-то момент лига просто устанет от вас», – сказал Ли в подкасте The Cross Over.
Ранее инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что Ирвинг надеется заполучить четырёхлетний контракт на общую сумму $ 198,5 млн.

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