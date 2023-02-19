Дюрант о запросах на обмен: я не думаю, что это плохо для лиги

Звёздный форвард «Финикса» Кевин Дюрант защитил право игроков запрашивать обмен у руководства своей команды. Заявление Кевина поступило после того, как комиссионер НБА Адам Сильвер раскритиковал требования игроков обменять их.
«Я не думаю, что это плохо для лиги. Это привлекает больше внимания к лиге, больше людей более взволнованы. Твиты, которые я получаю; хиты новостей, которые мы получили от того, что меня обменяли, Кайри обменяли; это просто привлекает больше внимания к лиге, и это действительно то, что приносит деньги, когда ты привлекаешь больше внимания. Так что, честно говоря, я думаю, что это здорово для лиги», — приводит слова Дюранта с пресс-конференции ESPN.
9 февраля 2023 года «Нетс» по требованию Дюранта обменяли его в «Финикс». Случилось это сразу после того, как его товарищ по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг захотел уйти из «Нетс» и его обменяли в «Даллас».
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