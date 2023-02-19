Выступление Дэмьена Лилларда в финальном раунде конкурса трёхочковых бросков. Видео

Сегодня, 19 февраля, завершился конкурсный этап в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации. Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард стал победителем конкурса трёхочковых бросков.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, семикратный участник Матча всех звёзд НБА выиграл конкурс, набрав 26 очков в финале.
Результаты конкурса трёхочковых бросков:
1. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 26 очков.
2. Бадди Хилд («Индиана Пэйсерс») — 25 очков.
3. Тайриз Халибертон («Индиана Пэйсерс») — 17 очков
Лаури Маркканен («Юта Джаз»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайлер Хирроу («Майами Хит»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс») и Кевин Хаертер («Сакраменто Кингз») выбыли в первом раунде.
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