Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я воодушевлён – это самое главное». Лука Дончич – об игре за сборную Словении

«Я воодушевлён – это самое главное». Лука Дончич – об игре за сборную Словении
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич заявил, что в будущем продолжит представлять сборную Словении по баскетболу на международной арене.

«Я воодушевлён – это самое главное. Я всегда хочу поддерживать свою страну и представлять её», – приводит слова Дончича обозреватель Dallas Basketball Грант Афсет.

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 33,3 очка, 8,8 подбора и 8,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,5, трёхочковых – 34,9.

«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 31 победой при 29 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке 24 февраля (4:30 мск).

Новость по теме
Дончич: предпочту выиграть титул награде MVP
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023