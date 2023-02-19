«Я воодушевлён – это самое главное». Лука Дончич – об игре за сборную Словении

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич заявил, что в будущем продолжит представлять сборную Словении по баскетболу на международной арене.



«Я воодушевлён – это самое главное. Я всегда хочу поддерживать свою страну и представлять её», – приводит слова Дончича обозреватель Dallas Basketball Грант Афсет.



В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 33,3 очка, 8,8 подбора и 8,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,5, трёхочковых – 34,9.



«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 31 победой при 29 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке 24 февраля (4:30 мск).

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