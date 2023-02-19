Кевин Дюрант: многое ещё предстоит сделать, и я готов к этому

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал своё пребывание в стане аризонской команды.



«Санз» многое ещё предстоит сделать, и я готов к этому. Стараюсь разнообразить свою игру независимо от того, что тренер просит от меня», – цитирует Дюранта портал Hupu.com.



В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.



«Финикс Санз» занимает пятое место в Западной конференции с 32 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 25 февраля (6:00 мск).

Ранее Дюрант защитил право игроков запрашивать обмен у руководства своей команды.