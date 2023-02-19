В «Чикаго» ожидают, что Лонзо Болл не появится на площадке в сезоне-2022/2023

Руководство «Чикаго Буллз» готовится к тому, что разыгрывающий Лонзо Болл, перенёсший в сентябре прошлого года операцию на левом колене, не сыграет в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает клубный обозреватель Дэниэл Гринберг в соцсетях.



В прошлом сезоне Болл принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 13 очков, делая 5,4 подбора и 5,1 передачи при реализации бросков 42,3% и штрафных 75%.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 26 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Буллз» проведут с «Бруклин Нетс» на своей площадке 25 февраля (4:00 мск).



Ранее сообщалось, что клуб из Чикаго может отчислить разыгрывающего Горана Драгича в случае, если «Буллз» примут решение подписать разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

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