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Дюрант высказался о возможности попасть в топ-10 снайперов в истории НБА

Дюрант высказался о возможности попасть в топ-10 снайперов в истории НБА
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Финикс Санз», звёздный американец Кевин Дюрант, в данный момент занимающий 14-ю строчку в списке лучших снайперов лиги в истории, высказался о возможности попасть в топ-10.

Напомним, на 10-м месте располагается чемпион НБА 1983 года Мозес Мэлоун. Лидером же по данному показателю является звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратный чемпион Леброн Джеймс.

«Это многое значит. Я всегда хотел, чтобы великие баскетболисты уважали мою игру и мои способности. Этим всё сказано. Я получаю уважение от великих, когда встречаюсь с ними. Особенно в уикенд Матча всех звёзд. Вот насколько важно для меня находиться близко к топ-10», – сказал Дюрант на пресс-конференции.

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