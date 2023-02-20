Назван показатель НБА, по которому Стефен Карри — лучший, а Леброн Джеймс — худший

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в настоящий момент занимает первое место в НБА по проценту реализации трёхочковых бросков. В среднем в нынешнем сезоне он забрасывает 42,7% бросков из-за дуги. Об этом информирует NBA University. Худшим по этому показателю сейчас является форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (31%). Отмечается, что рассматривались лишь игроки, которые в этом сезоне совершили не менее 300 бросков из-за трёхочковой линии.
Топ-10 игроков НБА по реализации трёхочковых бросков:
1. Стефен Карри – 42,7% (433 попытки).
2. Бадди Хилд – 42,6% (540).
3. Дариус Гарлэнд – 41,9% (310).
4. Киган Мюррэй – 41,5% (330).
5. Лаури Маркканен – 41,3% (397).
6. Боян Богданович – 40,7% (334).
7–8. Джереми Грант – 40,6% (303).
7–8. Майкл Портер – 40,6% (303).
9. Ройс О’Нил – 40,2% (306).
10. Тайриз Халибертон – 39,9% (346).
Худшие игроки НБА по реализации трёхочковых бросков:
1. Леброн Джеймс – 31%.
2. Диллон Брукс – 31,2%.
3. Трей Янг – 32,4%.
4. Келдон Джонсон – 32,8%.
5. Джейлен Браун – 33,1%.
6. Джейлен Грин – 33,3%.
7. Терри Розир – 33,3%.
8. Джордан Пул – 33,5%.
9. Джулиус Рэндл – 33,8%.
10. Макс Страс – 33,8%.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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