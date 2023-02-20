Назван показатель НБА, по которому Стефен Карри — лучший, а Леброн Джеймс — худший

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в настоящий момент занимает первое место в НБА по проценту реализации трёхочковых бросков. В среднем в нынешнем сезоне он забрасывает 42,7% бросков из-за дуги. Об этом информирует NBA University. Худшим по этому показателю сейчас является форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (31%). Отмечается, что рассматривались лишь игроки, которые в этом сезоне совершили не менее 300 бросков из-за трёхочковой линии.



Топ-10 игроков НБА по реализации трёхочковых бросков:

1. Стефен Карри – 42,7% (433 попытки).

2. Бадди Хилд – 42,6% (540).

3. Дариус Гарлэнд – 41,9% (310).

4. Киган Мюррэй – 41,5% (330).

5. Лаури Маркканен – 41,3% (397).

6. Боян Богданович – 40,7% (334).

7–8. Джереми Грант – 40,6% (303).

7–8. Майкл Портер – 40,6% (303).

9. Ройс О’Нил – 40,2% (306).

10. Тайриз Халибертон – 39,9% (346).

Худшие игроки НБА по реализации трёхочковых бросков:

1. Леброн Джеймс – 31%.

2. Диллон Брукс – 31,2%.

3. Трей Янг – 32,4%.

4. Келдон Джонсон – 32,8%.

5. Джейлен Браун – 33,1%.

6. Джейлен Грин – 33,3%.

7. Терри Розир – 33,3%.

8. Джордан Пул – 33,5%.

9. Джулиус Рэндл – 33,8%.

10. Макс Страс – 33,8%.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: