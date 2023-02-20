Рекордсмен НБА: то, что делает Леброн, просто потрясает. Но его защита недооценена

Двукратный олимпийский чемпион, участник и MVP Матча всех звёзд НБА, а также бывший рекордсмен лиги по числу игр с 20+ очками, американец Карл Мэлоун высказался о четырёхкратном чемпионе и звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Что он умеет делать с мячом? Он видит, он передаёт пасы. То, что он делает, просто потрясает. Хотя люди не осознают, что он лучший снайпер в истории, четвёртый в истории по числу передач. И его защита недооценена. Всё это безумно. Однажды я играл против него с «Лейкерс», но я мало что об этом помню» – приводит слова Мэлоуна издание Bally Sports.

Ранее стало известно, что Леброн Джеймс побил ещё один рекорд легендарного соотечественника Карима Абдул-Джаббара, проведя за карьеру 19 Матчей всех звёзд НБА.

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