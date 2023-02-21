Седокова — о Янисе Тимме: я полчаса проплакала. Он улетел, и я осталась с ребёнком одна

Супруга латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Анна Седокова посетовала на очередной отъезд мужа. По словам певицы, сейчас она осталась одна и вынуждена справляться со всеми делами по дому.
«Я только что полчаса проплакала на улице. Просто разревелась и сидела на лавочке. За эти дни на меня слишком много всего свалилось и одновременно совпало с выходом клипа. А я ничего не успеваю. Янис улетел, и я осталась с ребёнком и двумя постоянно сражающимися собаками одна. Бу весом больше, чем я. Очень сильный и ещё подросток, который ещё не умеет контролировать свои эмоции и не привык слушаться тех, кто слабее его. Маруся постоянно его провоцирует. В доме полный хаос», — написала Седокова у себя в социальных сетях.
Сейчас Седокова и Тимма проживают в США. Ранее Яннис выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС.
Янис Тимма опубликовал юмористическое видео в TikTok:
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