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Терри прокомментировал попадание Новицки в список претендентов на введение в Зал славы

Терри прокомментировал попадание Новицки в список претендентов на введение в Зал славы
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, лучший запасной игрок сезона-2008/2009 Джейсон Терри отреагировал на попадание немецкого баскетболиста Дирка Новицки, с которым он выступал за «Даллас Маверикс», в список претендентов на введение в Зал славы баскетбола.

«Надеюсь, я смогу присутствовать на церемонии. Это будет большой честью для меня видеть, как моих товарищей вводят в Зал славы. Среди моих друзей есть представители Зала славы – Гэри Пэйтон, Кевин Гарнетт, Коби Брайант – но на их церемониях меня не было. Это будет первый случай с Дирком. Большая честь!» – приводит слова Терри Dallas Morning News.

Джейсон Терри выступал за «Даллас» на протяжении восьми сезонов (2004-2012). В 2011 году «Маверикс» стали чемпионами НБА, обыграв в финальной серии «Майами Хит».

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