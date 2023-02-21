Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, кто покинет «Чикаго» после прихода Патрика Беверли

Стало известно, кто покинет «Чикаго» после прихода Патрика Беверли
Комментарии

Руководство «Чикаго Буллз» отчислит разыгрывающего Горана Драгича или центрового Тони Брэдли с приходом разыгрывающего Патрика Беверли. Об этом сообщает NBC Sports.

34-летний Беверли договорился с «Чикаго» после того, как был отчислен «Орландо Мэджик», в котором оказался в результате четырёхстороннего обмена с участием «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

В нынешнем сезоне Драгич принял участие в 51 матче, набирая в среднем 6,4 очка, 2,7 передачи и 1,4 подбора. На счету Брэдли – 1,6 очка, 0,9 подбора и 0,1 передачи.

«Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 26 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Буллз» проведут с «Бруклин Нетс» на своей площадке 25 февраля (4:00 мск).

Новость по теме
Патрик Беверли объяснил, почему выбрал «Чикаго», а не «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023