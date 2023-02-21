Стало известно, кто покинет «Чикаго» после прихода Патрика Беверли

Руководство «Чикаго Буллз» отчислит разыгрывающего Горана Драгича или центрового Тони Брэдли с приходом разыгрывающего Патрика Беверли. Об этом сообщает NBC Sports.

34-летний Беверли договорился с «Чикаго» после того, как был отчислен «Орландо Мэджик», в котором оказался в результате четырёхстороннего обмена с участием «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

В нынешнем сезоне Драгич принял участие в 51 матче, набирая в среднем 6,4 очка, 2,7 передачи и 1,4 подбора. На счету Брэдли – 1,6 очка, 0,9 подбора и 0,1 передачи.

«Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 26 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Буллз» проведут с «Бруклин Нетс» на своей площадке 25 февраля (4:00 мск).