Лонзо Болл пропустит остаток сезона-2022/2023
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Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл, перенёсший в сентябре прошлого года операцию на левом колене, не сыграет в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
В прошлом сезоне Болл принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 13 очков, делая 5,4 подбора и 5,1 передачи при реализации бросков 42,3% и штрафных 75%.
Действующий контракт 25-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 21,39 млн). В 2025 году игрок может стать неограниченно свободным агентом.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 26 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Буллз» проведут с «Бруклин Нетс» на своей площадке 25 февраля (4:00 мск).
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