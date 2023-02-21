Джейсон Терри отреагировал на переход Кайри Ирвинга в «Даллас»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, лучший запасной игрок сезона-2008/2009 Джейсон Терри прокомментировал приход разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс».
«Маверикс» уже являлись претендентами на титул до Кайри Ирвинга. С его приходом шансы только увеличились», – приводит слова Терри Dallas Morning News.
Напомним, Ирвинг перешёл в «Даллас» в рамках крупного обмена. «Бруклин Нетс», отпустив Кайри и форварда Маркифа Морриса, получил разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
Ранее Терри отреагировал на попадание немецкого баскетболиста Дирка Новицки, с которым он выступал за «Даллас Маверикс», в список претендентов на введение в Зал славы баскетбола.
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