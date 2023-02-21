Эван Мобли отреагировал на переход Кевина Лава в «Майами»

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли прокомментировал переход бывшего одноклубника Кевина Лава в «Майами Хит».
«Очевидно, это оказало на нас эмоциональное воздействие. Всем будет его не хватать. Куда бы он ни пошёл, я надеюсь, у него всё будет хорошо», – приводит слова Мобли Akron Beacon Journal.
Напомним, Лав выбыл из ротации огайского клуба, так как, по мнению тренерского штаба, игрок плохо обороняется против маленьких игроков при изоляции и после розыгрышей пик-н-роллов. После чего «Кливленд» и 34-летний баскетболист договорились о выкупе контракта. Лав принял решение продолжить профессиональную карьеру в «Майами».
В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, где 35,4% – трёхочковые.
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