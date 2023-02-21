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В «Чикаго» прокомментировали отсутствие Лонзо Болла в сезоне-2022/2023

Вице-президент «Чикаго Буллз» по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас прокомментировал решение клуба не выпускать разыгрывающего Лонзо Болла на площадку в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Несмотря на приложенные усилия за последние месяцы, Лонзо продолжает испытывать дискомфорт, что сильно его ограничивает на паркете. Поэтому остаток сезона он пропустит и продолжит процесс восстановления», – приводит слова Карнишоваса официальный сайт лиги.

Напомним, в сентябре прошлого года 25-летний баскетболист перенёс операцию на левом колене. Ранее в «Чикаго» опасались, что игрок может полностью пропустить сезон-2022/2023.

Действующий контракт Болла рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 21,39 млн). В 2025 году защитник может стать неограниченно свободным агентом.

«Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 26 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Буллз» проведут с «Бруклин Нетс» на своей площадке 25 февраля (4:00 мск).