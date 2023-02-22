Стало известно, когда Расселл Уэстбрук может дебютировать за «Клипперс»
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Звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук может дебютировать за «Лос-Анджелес Клипперс» уже в следующем матче команды, после того как покинет рынок отказов. Об этом информирует AP News, ссылаясь на свои источники. «Клипперс» в следующем туре регулярного чемпионата НБА сыграет с клубом «Сакраменто Кингз». Встреча состоится 25 февраля.
Напомним, «Юта» получила права на Уэстбрука от «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз». Недавно «Юта» отчислила игрока. В нынешнем сезоне Расселл сыграл в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора.
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
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