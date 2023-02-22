Антон Понкрашов оценил переход Уэстбрука в «Лос-Анджелес Клипперс»

Бронзовый призёр Олимпиады-2012, чемпион Евробаскета-2007 Антон Понкрашов поделился мнением о переходе звёздного разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Клипперс». Ранее сообщалось, что его дебют за «Клипперс» может состояться в следующем туре регулярного чемпионата, в матче с «Сакраменто Кингз».

«Конечно, «Клипперс» получают ещё одну звезду. Расселл стабильно будет приносить 20 очков за матч, делать почти 10 подборов, и поэтому связка защитников теперь выглядит очень грозно. Показатели у Уэстбрука сумасшедшие. Болельщики с удовольствием будут приходить на матчи. Всем интересно, как Расселл вольётся в команду. В «Лейкерс» у него не получалось быть первой «скрипкой». Здесь может повториться такая ситуация, но посмотрим, что тройка Кавай, Джордж и Уэстбрук будет показывать на паркете. Я не очень верю в их чемпионство и даже в проход в финал Конференции. Для меня фавориты – это «Финикс Санз», «Милуоки» и «Голден Стэйт Уорриорз». «Голден Стэйт» — это тёмная лошадка, сейчас они даже не в зоне плей-офф. Но если попадут, то могут выбить любого», — приводит слова Понкрашова телеграм-канал «Спортивное радио «Движение».

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск: