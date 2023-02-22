Вембаньяма отреагировал на слова Леброна Джеймса в свой адрес

Претендент на первый номер драфта НБА — 2023 Виктор Вембаньяма прокомментировал слова звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в свой адрес. Ранее Джеймс назвал его «инопланетянином».

«Последние несколько лет все были единорогами. Но он больше похож на инопланетянина — никто не видел никого такого же высокого, но при этом так здорово сложенного», — говорил Леброн.

«Прежде всего, я действительно рад, что он говорил, потому что мне не нравилось, когда меня называли единорогом. А вот про инопланетянина мне понравилось. Я и вправду работаю над тем, чтобы стать уникальным и оригинальным», — приводит слова Вембаньямы Sports Illustrated.

Леброн Джеймс показал, как отдыхает со своей дочкой: