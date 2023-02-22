ФИБА опубликовала на официальном сайте фейковое интервью Вембаньямы

Претендующий на первый номер драфта НБА — 2023 Виктор Вембаньяма сообщил, что пресс-служба Международной федерации баскетбола опубликовала на своём сайте фейковое интервью с ним.
«Четыре дня назад ФИБА опубликовала фейковое интервью со мной. Что за чёрт?», — написал Вембаньяма в своих социальных сетях.
В статье, опубликованной на официальном сайте ФИБА 18 февраля, Вембаньяма рассказывает о своём опыте игры в сборной Франции.
При этом в настоящий момент интервью по-прежнему доступно по ссылке, однако было удалено с главной страницы официального сайта ФИБА.
Прошлым летом француз подписал трёхлетний контракт с АСВЕЛом, но травмы и нехватка игрового времени не позволили ему полностью раскрыть потенциал на самом высоком европейском уровне. В 13 матчах Евролиги талантливый центровой в среднем набирал 6,5 очка, совершал 3,8 подбора и делал 1,9 блок-шота за 17,5 минуты на площадке.
В нынешнем сезоне 18-летний баскетболист выступает в «Метрополитане».
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