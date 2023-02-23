Стали известны место проведения «Финала четырёх» Кубка России и его расписание
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«Финал четырёх» Кубка России пройдёт на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Полуфинальные встречи будут проведены 17 марта. В 16:30 мск сыграют «Пари Нижний Новгород» и «Химки» (Московская область), а в 19:30 мск — «Зенит» (Санкт-Петербург) и МБА (Москва).
Матчи за призовые места запланированы на 19 марта: за третье место — в 11:00 мск, финал — в 14:00 мск.
Напомним, сезон в Единой лиге ВТБ после паузы возобновится 26 февраля двумя матчами: в 15:00 мск сыграют «Парма» и «Автодор», а в 17:00 по московскому времени встречу проведут казанский УНИКС и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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