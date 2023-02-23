Сборная России обыграла ФМП в товарищеском матче

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Национальная команда России по баскетболу на выезде одержала победу в товарищеском матче с сербским баскетбольным клубом ФМП. Встреча состоялась в Белграде (Сербия) и завершилась победой гостей со счётом 85:75.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард «Локомотива-Кубань» Илья Платонов, набравший 17 очков, отдавший одну результативную передачу и совершивший один подбор. 12 очков набрал Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»).

В составе ФМП 19 очков набрал Чарли Мур. 11 очков у Николы Манойловича.

Напомним, на эту серию товарищеских матчей в состав сборной России под руководством Зорана Лукича не вошли игроки из трёх сильнейших команд текущего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — московского ЦСКА, казанского УНИКСа и петербургского «Зенита».