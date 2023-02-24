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Пришедший перед дедлайном НБА в «Лейкерс» Д'Анджело Расселл получил травму. Видео

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (124:111) получил травму.

В конце второй четверти 27-летний баскетболист перед вводом мяча в игру из-за лицевой наступил на ногу защитника «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо и подвернул голеностоп. Расселл был вынужден досрочно завершить встречу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, делая 6,1 передачи и 3,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,4, трёхочковых – 38,9.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 28 победами при 32 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Даллас Маверикс» на выезде 26 февраля (23:30 мск).