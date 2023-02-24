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Источник: не исключено, что Трей Янг в итоге будет обменян

Руководство «Атланты Хоукс» следующим летом может рассмотреть вариант с обменом разыгрывающего, лидера команды Трея Янга. Об этом сообщает The Athletic.

«Ожидается, что «Атланта» в следующее межсезонье будет искать варианты. Не исключено, что Трей Янг в итоге будет обменян», – отмечается в источнике.

В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 26,7 очка, делая 10,3 передачи и 2,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,8, трёхочковых – 32,4.

«Атланта Хоукс» занимает восьмое место в Восточной конференции с 29 победами при 30 поражениях. Следующую игру «ястребы» проведут с «Кливленд Кавальерс» на своей площадке 25 февраля (3:30 мск).

Ранее генеральный менеджер «Хоукс» Лэндри Филдс отреагировал на слухи по поводу возможного участия Трея Янга в увольнении главного тренера Нэйта Макмиллана.