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Данк Буше и путбэк Картера — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 24 февраля, было сыграно девять матчей.

В первую тройку вошли моменты с участием центрового «Торонто Рэпторс» Криса Буше, центрового «Юты Джаз» Уокера Кесслера и центрового «Орландо Мэджик» Уэнделла Картера.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN вошёл центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер, отметившийся в игре с «Бостон Селтикс» (138:142 ОТ) 40 очками, десятью подборами и двумя передачами.

Никола Йокич в противостоянии с «Кливленд Кавальерс» (115:109) набрал 24 очка, сделал 18 подборов и 13 передач. Лаури Маркканен из «Юты», в свою очередь, в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (119:120 ОТ) записал на свой счёт 43 очка, 10 подборов и три передачи.