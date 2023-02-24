Маркелл Фульц: со временем «Орландо» станет командой уровня плей-офф

Разыгрывающий, один из лидеров «Орландо Мэджик» Маркелл Фульц рассказал о настрое, царящем внутри флоридского коллектива.
«Мы верим, что со временем станем командой уровня плей-офф и сделаем что-то особенное в этом сезоне, именно на этом мы сосредоточены. Мы стараемся становиться лучше каждый день и добавиться определённых результатов», – приводит слова Фульца Associated Press.
В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 13 очков, делая 5,6 передачи и четыре подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,9, трёхочковых – 30,8.
«Орландо Мэджик» занимает 13-е место в Восточной конференции с 25 победами при 35 поражениях. Следующую игру «Мэджик» проведут с «Индианой Пэйсерс» на своей площадке 26 февраля (3:00 мск).
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