«Он делает правильные вещи на площадке». Леброн Джеймс оценил игру сына Бронни

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об игре своего сына Бронни Джеймса.

«Бронни не пытается набирать по 30 очков за матч. Вместо этого он показывает правильную игру и делает на площадке правильные вещи, и так в каждом матче. Если бы он хотел, то мог набирать по 30 очков в среднем и совершать по 20 бросков за матч, но это не самое главное в баскетболе», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Стоит отметить, что Леброн Джеймс неоднократно заявлял о желании успеть сыграть с сыном в одной команде до того, как завершит профессиональную карьеру. Летом форвард подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Бронни Джеймс планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА — 2024. Эксперты ожидают, что сын Леброна будет выбран в первой десятке.