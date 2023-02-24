Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он делает правильные вещи на площадке». Леброн Джеймс оценил игру сына Бронни

«Он делает правильные вещи на площадке». Леброн Джеймс оценил игру сына Бронни
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об игре своего сына Бронни Джеймса.

«Бронни не пытается набирать по 30 очков за матч. Вместо этого он показывает правильную игру и делает на площадке правильные вещи, и так в каждом матче. Если бы он хотел, то мог набирать по 30 очков в среднем и совершать по 20 бросков за матч, но это не самое главное в баскетболе», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Стоит отметить, что Леброн Джеймс неоднократно заявлял о желании успеть сыграть с сыном в одной команде до того, как завершит профессиональную карьеру. Летом форвард подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Бронни Джеймс планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА — 2024. Эксперты ожидают, что сын Леброна будет выбран в первой десятке.

Новость по теме
Леброн Джеймс рассказал, чему научился у Майкла Джордана
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023