Энтони Дэвис высказался о результатах «Лейкерс» в последних матчах
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился впечатлениями от последних двух побед команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.
«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан Пеликанс» (120:102) и «Голден Стэйт Уорриорз» (124:111) на своей площадке.
«Мы продолжаем сыгрываться на ходу. В последних двух матчах мы смотрелись отлично, если брать игру. У «Лейкерс» теперь полноценная команда, есть все составляющие, чтобы набрать ход и улучшить положение», — приводит слова Дэвиса ESPN.
«Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент располагается на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. У команды 28 побед при 32 поражениях.
В следующем матче 26 февраля «озёрники» сыграет с «Даллас Маверикс».
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