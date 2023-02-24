Энтони Дэвис высказался о результатах «Лейкерс» в последних матчах

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился впечатлениями от последних двух побед команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан Пеликанс» (120:102) и «Голден Стэйт Уорриорз» (124:111) на своей площадке.

«Мы продолжаем сыгрываться на ходу. В последних двух матчах мы смотрелись отлично, если брать игру. У «Лейкерс» теперь полноценная команда, есть все составляющие, чтобы набрать ход и улучшить положение», — приводит слова Дэвиса ESPN.

«Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент располагается на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. У команды 28 побед при 32 поражениях.

В следующем матче 26 февраля «озёрники» сыграет с «Даллас Маверикс».