Трёхочковый Монка и блок-шот Крэйга – в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 25 февраля, было сыграно восемь матчей.
В первую тройку вошли моменты с участием атакующий защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея, атакующего защитника «Сакраменто Кингз» Молика Монка и лёгкого форварда «Финикс Санз» Торри Крэйга.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Отметим, что в тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN вошёл разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс, отметившийся в игре с «Лос-Анджелес Клипперс» (176:175 ОТ) 42 очками, 12 передачами и пятью подборами.
Кавай Леонард в противостоянии с «Сакраменто» (175:176 ОТ) набрал 44 очка, сделал четыре подбора и отдал четыре передачи. Малик Монк из «Кингз», в свою очередь, записал на свой счёт 45 очков, шесть передач и два подбора.
- 25 февраля 2023
-
13:35
-
13:25
-
12:44
-
12:15
-
12:01
-
11:41
-
11:31
-
11:19
-
10:42
-
10:17
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:31
-
08:38
-
08:32
-
06:26
-
06:06
-
06:00
-
00:46
-
00:44
-
00:06
- 24 февраля 2023
-
23:58
-
22:55
-
22:48
-
21:50
-
20:24
-
19:58
-
18:55
-
18:46
-
17:51
-
17:26
-
16:54
-
16:40
-
15:29