Трёхочковый Монка и блок-шот Крэйга – в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 25 февраля, было сыграно восемь матчей.

В первую тройку вошли моменты с участием атакующий защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея, атакующего защитника «Сакраменто Кингз» Молика Монка и лёгкого форварда «Финикс Санз» Торри Крэйга.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN вошёл разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс, отметившийся в игре с «Лос-Анджелес Клипперс» (176:175 ОТ) 42 очками, 12 передачами и пятью подборами.

Кавай Леонард в противостоянии с «Сакраменто» (175:176 ОТ) набрал 44 очка, сделал четыре подбора и отдал четыре передачи. Малик Монк из «Кингз», в свою очередь, записал на свой счёт 45 очков, шесть передач и два подбора.