Кевин Лав провёл первый матч в составе «Майами». Видео

Тяжёлый форвард «Майами Хит» Кевин Лав принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (99:128). Лав вышел в стартовом составе.
34-летний баскетболист провёл на площадке 22 минуты, не отметившись набранным очками: 0 из 4 с игры. На счету бигмена также восемь подборов, четыре передачи, один перехват и один блок-шот.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне Лав принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 8,3 очка, 6,9 подбора и 1,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,4, трёхочковых – 34,7.
«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 32 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Шарлотт Хорнетс» на выезде 26 февраля (3:00 мск).
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