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Томас Эртель назвал причину своего перехода в «Зенит»

Томас Эртель назвал причину своего перехода в «Зенит»
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Баскетболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной Франции Томас Эртель высказался о причине, побудившей его перейти из мадридского «Реала» в российский клуб.

«Как проходит мой сезон в «Зените»? Отлично! Я хотел играть под руководством Хави Паскуаля, который доверяет мне на 100%. С самого начала он отдал мне ключи от команды. Хави – один из лучших тренеров в Европе, и именно его присутствие мотивировало меня на переход. Мы стали первой командой, обыгравшей в чемпионате ЦСКА» – цитирует Эртеля L’Equipe.

Перед Евробаскетом-2022, прошедшем в сентябре, Французская федерация баскетбола обязала всех игроков подписать специальные соглашения, запрещающие им играть за российские клубы. После окончания турнира Эртель подписал контракт с «Зенитом», из-за чего был отстранён от выступлений за национальную команду.

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