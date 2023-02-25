Томас Эртель назвал причину своего перехода в «Зенит»

Баскетболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной Франции Томас Эртель высказался о причине, побудившей его перейти из мадридского «Реала» в российский клуб.

«Как проходит мой сезон в «Зените»? Отлично! Я хотел играть под руководством Хави Паскуаля, который доверяет мне на 100%. С самого начала он отдал мне ключи от команды. Хави – один из лучших тренеров в Европе, и именно его присутствие мотивировало меня на переход. Мы стали первой командой, обыгравшей в чемпионате ЦСКА» – цитирует Эртеля L’Equipe.

Перед Евробаскетом-2022, прошедшем в сентябре, Французская федерация баскетбола обязала всех игроков подписать специальные соглашения, запрещающие им играть за российские клубы. После окончания турнира Эртель подписал контракт с «Зенитом», из-за чего был отстранён от выступлений за национальную команду.