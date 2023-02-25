Кавай Леонард обновил личный рекорд в матче с «Сакраменто»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард установил личный рекорд по количеству игрового времени, проведённого на площадке в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз». Леонард провёл на паркете 46 минут, что стало его персональным рекордом по игровому времени в матче регулярного сезона.

При этом личный рекорд Леонарда в матчах НБА, включая плей-офф, был установлен в 2019 году, когда он сыграл 52 минуты за «Торонто Рэпторс» против «Милуоки Бакс».

Напомним, игроки «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз» во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации на двоих набрали 351 очко. В игре было два овертайма. Встреча завершилась победой «Кингз» со счётом 176:175.