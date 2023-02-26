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Джейлен Браун рассказал об угрозах со стороны болельщиков «Филадельфии»

Звёздный атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (110:107) рассказал о том, что столкнулся с неуважительным отношением болельщиков «Филадельфии» в свой адрес.

«Было явное неуважение в мою сторону. Перед игрой, когда мы выходили на площадку, люди говорили: «Надеюсь, ты получишь разрыв крестообразных связок», – приводит слова Брауна NBC Sports.

В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 26,5 очка, семь подборов и 3,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,6, трёхочковых – 33,6.

«Бостон Селтикс» занимает первое место в Восточной конференции с 44 победами при 17 поражениях. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 28 февраля (3:30 мск).