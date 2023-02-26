Деррик Роуз провёл свой первый матч в 2023 году

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (128:106).

Примечательно, что это первая игра для 34-летнего баскетболиста в нынешнем году. Роуз провёл на площадке две минуты и не отметился набранными очками. До этого на площадке защитник появлялся 31 декабря 2022 года.

Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 (опция команды на $ 15,59 млн). В сезоне-2022/2023 игрок заработает $ 14,52 млн.

В нынешнем сезоне Роуз принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 5,6 очка, делая 1,7 передачи и 1,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 38,4, трёхочковых – 30,2.