Деррик Роуз провёл свой первый матч в 2023 году
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (128:106).
Примечательно, что это первая игра для 34-летнего баскетболиста в нынешнем году. Роуз провёл на площадке две минуты и не отметился набранными очками. До этого на площадке защитник появлялся 31 декабря 2022 года.
Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 (опция команды на $ 15,59 млн). В сезоне-2022/2023 игрок заработает $ 14,52 млн.
В нынешнем сезоне Роуз принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 5,6 очка, делая 1,7 передачи и 1,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 38,4, трёхочковых – 30,2.
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