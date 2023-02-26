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Данк Смита и трёхочковый Тейтума – в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 26 февраля, было сыграно семь матчей.

В первую тройку вошли моменты с участием тяжёлого форварда «Торонто Рэпторс» Паскаля Сиакама, разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Денниса Смита и лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN вошёл центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, отметившийся в игре с «Бостон Селтикс» (107:110) 41 очком, 12 подборами и пятью передачами.

Тайлер Хирроу в противостоянии с «Шарлотт Хорнетс» (103:108) набрал 33 очка, сделал семь подборов и отдал пять передач. Паскаль Сиакам из «Торонто», в свою очередь, записал на свой счёт 29 очков, восемь подборов и пять передач.