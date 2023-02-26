В «Зените» начали расставаться с сотрудниками клуба

Руководство санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» приступило к массовому прекращению сотрудничества с работниками на фоне ухода одного из спонсоров команды – НИПИГАЗ. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что «Зенит» не стал продлевать контракт с начальником коммерческого отдела, который последние два месяца работал по срочному договору. Более того, клуб не стал продлевать договор со специалистом по экипировке, а после после Нового года не продлил контракты ещё двух сотрудников, работавших над привлечением коммерческих партнёров.

Также сообщается, что в санкт-петербургском клубе приняли решение придерживаться режима жёсткой экономии денежных средств.

Ранее защитник «Зенита» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Игра пройдёт сегодня, 26 февраля (17:00 мск), в Казани.