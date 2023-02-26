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Джейлен Браун оценил состояние «Бостона» после победы над «Филадельфией»

Джейлен Браун оценил состояние «Бостона» после победы над «Филадельфией»
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Звёздный атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (110:107) признался, что команда далека от идеальной формы.

«Нам есть над чем работать, если мы хотим стать лучше. Ошибки присутствуют, и для нас важно их избегать. К плей-офф мы должны быть полностью подготовленными», – заявил Браун в послематчевом интервью.

В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 26,5 очка, делая семь подборов и 3,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,6, трёхочковых – 33,6.

«Бостон Селтикс» занимает первое место в Восточной конференции с 44 победами при 17 поражениях. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 28 февраля (3:30 мск).

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