«Похоже на историю моей жизни». Эмбиид — о незасчитанном мяче в конце матча с «Бостоном»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу своего броска со своей половины поля в концовке матча с «Бостон Селтикс» (107:110).

«Это похоже на историю моей жизни. Плевать. Мяч не засчитан. Думаю, что это хороший хайлайт для социальных сетей, но мяч не засчитан, и мы проиграли. Обидно проигрывать такие матчи, особенно когда вы вели с таким большим отрывом», — приводит слова Эмбиида ESPN.

В нынешнем сезона Эмбиид принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 33,1 очка, делал 10,4 подбора и 4,1 передачи.

Ранее известный эксперт Скип Бэйлесс опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором признался, что считает Эмбиида MVP действующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.