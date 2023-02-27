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Митчелл: после перформанса Лилларда мама сказала, что я должен набрать 72 очка

Митчелл: после перформанса Лилларда мама сказала, что я должен набрать 72 очка
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26-летний атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл рассказал о сообщении от своей мамы после успешного выступления лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в матче с «Хьюстон Рокетс». В этой встрече Лиллард набрал 71 очко. Помимо этого, Дэмьен установил рекорды франшизы по набранным очкам за одну половину матча (41 очко в первой половине).

«Моя мама позвонила мне после перформанса Лилларда и сказала, что теперь я должен набрать 72 очка», — написал Митчелл в социальных сетях.

Напомним, в этом сезоне Донован Митчелл также набрал 71 очко. Это произошло в матче с «Чикаго Буллз» (145:134).

70+ очков в одной игре ранее набирали Уилт Чемберлен, Коби Брайант, Дэвид Томпсон, Элджин Бэйлор, Дэвид Робинсон и Девин Букер.

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