Леброн Джеймс после матча с «Далласом» был замечен хромающим. Видео

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в последнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс» (111:108).
Джеймс отметился 26 очками, восемью подборами, тремя передачами и одним блок-шотом за 37 минут, проведённых на площадке. Баскетболист реализовал 10 бросков из 23 попыток. После игры форвард хромал, когда покидал арену.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 12-е место в Западной конференции с 29 победами при 32 поражениях. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 1 марта (3:30 мск).
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