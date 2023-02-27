Инсайдер озвучил следующую трансферную цель «Финикса»

Руководство «Финикс Санз» рассматривает вариант с приобретением разыгрывающего. В частности, упоминается имя защитника Джона Уолла, ранее покинувшего «Хьюстон Рокетс».

«Санз» всё ещё находятся в поисках очередного «болл-хэндлера». И если ситуация с Дерриком Роузом не разрешится, им придётся поменять свои планы. Первое имя, которое приходит на ум, – Джон Уолл. На данный момент мы мало о нём слышим», – заявил инсайдер Крис Хэйнс в подкасте #thisleague UNCUT с Марком Стайном.

В нынешнем сезоне 32-летний Уолл принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 11,4 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 40,8, трёхочковых – 30,3.

«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Шарлотт Хорнетс» на выезде 2 марта (3:00 мск).