Баркли сравнил переходы Джеймса в «Майами» в 2010 году и Дюранта в «Уорриорз» — в 2016-м
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли сравнил переходы звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Майами Хит» в 2010 году и форварда Кевина Дюранта в 2016-м – в «Голден Стэйт Уорриорз».
«Переход Леброна Джеймса в «Майами» в 2010 году ничем не отличается от перехода Кевина Дюранта в «Голден Стэйт» в 2016-м. Разницы нет никакой», – заявил Баркли в эфире программы First Take.
Отметим, что Джеймс в составе флоридского клуба дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012-й и 2013-й). Аналогично и Дюрант – 2017 и 2018 годы соответственно.
Ранее Баркли критически прокомментировал практику пропуска звёздными игроками Национальной баскетбольной ассоциации матчей, ссылаясь на «распределение нагрузки».
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