Стали известны более точные сроки восстановления Леброна Джеймса

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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить из-за травмы ноги около двух-трёх недель. Об этом сообщает Underdog NBA.

Напомним, в предыдущем матче с «Далласом» Джеймс отметился 26 очками, восемью подборами, тремя передачами и одним блок-шотом за 37 минут, проведённых на площадке. Баскетболист реализовал 10 бросков при 23 попытках. После игры форвард хромал, покидая арену.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, делая 8,4 подбора и 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 12-е место в Западной конференции с 29 победами при 32 поражениях. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 1 марта (3:30 мск).