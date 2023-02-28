Илья Платонов: Лукича иногда сложно понять. Он делает много вещей для воспитания характера

Форвард московского баскетбольного клуба МБА Илья Платонов прокомментировал своё пребывание в составе национальной сборной России. Ранее сборная России провела два товарищеских матча в Сербии — с «Мегой» и ФМП.

«Зорана [Лукича] (главный тренер сборной России. – Прим. «Чемпионата») иногда сложно понять. Я считаю, что он делает много вещей и поступков с целью воспитания характера игроков, чтобы ты сам проводил анализ своей игры. Могу точно сказать: всё, что он сделал, пошло мне во благо. Возможно, со стороны он увидел, что парень начал по-другому играть, больше отрабатывать в защите.

Для молодого игрока единственный шанс играть в команде Зорана — это отдаваться на 100 процентов в защите и всё делать с большей энергией, чем более старшие. Как на площадке, так и за её пределами

Как я узнал о приглашении в сборную? Прочитал на сайте РФБ. Никто не сообщил. Подумал, что ж, отлично!» – приводит слова Платонова официальный сайт РФБ.