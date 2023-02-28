Инсайдер: у Леброна Джеймса был выбор — играть дальше или пропускать матчи

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил повреждение ноги в январе.
«Интересен тот факт, что Леброн повредил ногу ещё в январе. Тогда у него был выбор: играть дальше или же пропускать матчи. Посмотрев на турнирное положение команды, Леброн выбрал первый вариант», – сказал Чарания во время эфира на FanDuel TV.
Напомним, Леброн Джеймс может пропустить из-за травмы ноги около двух-трёх недель.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
В предыдущем матче с «Далласом» форвард отметился 26 очками, восемью подборами, тремя передачами и одним блок-шотом за 37 минут, проведённых на площадке. Баскетболист реализовал 10 бросков при 23 попытках. После игры форвард хромал, покидая арену.
В нынешнем сезоне игрок принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, делая 8,4 подбора и 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 12-е место в Западной конференции с 29 победами при 32 поражениях. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 1 марта (3:30 мск).
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