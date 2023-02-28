«Счастливы победить такого соперника». Дражен Анзулович — после матча с «Самарой»

Главный тренер красноярского баскетбольного клуба «Енисей» Дражен Анзулович после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (74:69) оценил выступление своих подопечных.
«Поздравляю свою команду. Я удовлетворён игрой, особенно на протяжении пятнадцати минут в третьем и четвёртом периодах, за исключением последних пяти минут. Мы контролировали мяч, контролировали игру. В последние минуты дали «Самаре» шанс вернуться в игру.
Но в целом это была наша «умная» игра: мы работали, как команда, у нас менталитет единой команды, и, конечно, мы счастливы победить такого соперника», – приводит слова 55-летнего специалиста официальный сайт «Самары».
Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владислав Трушкин, набравший 16 очков. 12 очков набрал Джеймс Томпсон. 11 баллов на свой счёт записал Суприм Ханна.
В составе «Самары» 22 очка набрал Джеймс Эннис. 17 очками отметился Маркос Найти, 11 набрал Максим Барашков.
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