«Исключительно моё решение». Патрик Беверли — о своём уходе из «Лейкерс»

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли признался, что запросил у руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» обмен в другую команду перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации.
«Это было исключительно моё решение», — заявил Беверли в своём подкасте Pat Bev Podcast.
Напомним, «Лейкерс» обменяли 34-летнего баскетболиста в «Орландо Мэджик» в результате четырёхсторонней сделки. После чего «Мэджик» отчислили игрока. На прошлой неделе защитник заключил соглашение с «Чикаго» на $ 801,61 тыс. до конца сезона-2022/2023.
В нынешнем сезоне Беверли принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 6,3 очка, 3,2 подбора и 2,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 39,8, трёхочковых – 34,1.
«Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 28 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Буллз» проведут с «Торонто Рэпторс» на выезде 1 марта (3:30 мск).
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