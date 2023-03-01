«Милуоки» переиграл «Бруклин», Адетокунбо оформил дабл-дабл

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:104.

Впечатляющую игру провёл греческий форвард гостей Яннис Адетокунбо. Он оформил дабл-дабл: 33 очка, 15 подборов и четыре ассиста. Дабл-дабл также оформил американский центровой «Бакс» Брук Лопес: 13 очков и 10 подборов. У гостей самыми результативными игроками стали новички, пришедшие в результате обменов Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта: американский форвард Микал Бриджес набрал 31 очко, сделал два подбора и пять результативных передач; в активе защитника Спенсера Динвидди 26 очков, шесть подборов и восемь передач.