«Милуоки» переиграл «Бруклин», Адетокунбо оформил дабл-дабл
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:104.
Впечатляющую игру провёл греческий форвард гостей Яннис Адетокунбо. Он оформил дабл-дабл: 33 очка, 15 подборов и четыре ассиста. Дабл-дабл также оформил американский центровой «Бакс» Брук Лопес: 13 очков и 10 подборов. У гостей самыми результативными игроками стали новички, пришедшие в результате обменов Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта: американский форвард Микал Бриджес набрал 31 очко, сделал два подбора и пять результативных передач; в активе защитника Спенсера Динвидди 26 очков, шесть подборов и восемь передач.
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2023, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Бриджес - 31, Динвидди - 26, Джонсон - 19, Клэкстон - 9, Финни-Смит - 5, О'Нил - 4, Дюк - 3, Смит - 3, Томас - 2, Шарп - 2, Ватанабэ, Карри, Миллз, Самнер, Симмонс, Харрис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Миддлтон - 18, Холидэй - 14, Лопес - 13, Картер - 11, Аллен - 7, Инглс - 6, Портис - 6, Коннотон - 5, Леонард - 3, Краудер - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Мамукелашвили, Мэттьюз
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