Стали известны возможные изменения правил в НБА в следующем сезоне

В следующем сезоне в НБА могут поменяться правила овертаймов и тренерских челленджей, сообщает Bleacher Report.
НБА хочет применить правило, при котором тренер команды сохраняет свой челлендж по спорному судейскому решению, если предыдущий он взял верно. Такое правило работает в НФЛ уже несколько лет.
Ещё одной проблемой для НБА в последние годы стала продолжительность матчей. Потенциальным изменением может стать установление предельного счёта для овертайма, до которого должны дойти команды, чтобы выиграть матч. Похожая система работает в четвёртых четвертях Матча всех звёзд. Также эта система успешно тестировалась в G-лиге. Такое правило предотвратит матчи с множеством овертаймов, поможет не нагружать дополнительно баскетболистов. Например, 25 февраля 2023 года американскому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Каваю Леонарду пришлось сыграть 46 минут в матче с двумя овертаймами против «Сакраменто Кингз», несмотря на то, что весь сезон восстанавливается от тяжелейшей травмы.
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