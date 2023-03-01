Стали известны возможные изменения правил в НБА в следующем сезоне

В следующем сезоне в НБА могут поменяться правила овертаймов и тренерских челленджей, сообщает Bleacher Report.

НБА хочет применить правило, при котором тренер команды сохраняет свой челлендж по спорному судейскому решению, если предыдущий он взял верно. Такое правило работает в НФЛ уже несколько лет.

Ещё одной проблемой для НБА в последние годы стала продолжительность матчей. Потенциальным изменением может стать установление предельного счёта для овертайма, до которого должны дойти команды, чтобы выиграть матч. Похожая система работает в четвёртых четвертях Матча всех звёзд. Также эта система успешно тестировалась в G-лиге. Такое правило предотвратит матчи с множеством овертаймов, поможет не нагружать дополнительно баскетболистов. Например, 25 февраля 2023 года американскому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Каваю Леонарду пришлось сыграть 46 минут в матче с двумя овертаймами против «Сакраменто Кингз», несмотря на то, что весь сезон восстанавливается от тяжелейшей травмы.