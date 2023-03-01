Игрок «Самары»: в матче с «Енисеем» сбились на индивидуальную игру и перестали двигать мяч
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Форвард «Самары» Максим Барашков дал комментарий после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (69:74).
«Мы не выполнили установку тренера, не справились с подбором: 22 против 35, 15 подборов на нашем щите — это, наверное, главный фактор в сегодняшней игре. В конце концов мы сбились на индивидуальную игру, перестали хорошо двигать мяч… Это всё и привело к такому результату», — приводит слова Барашкова официальный сайт чемпионата.
Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владислав Трушкин, набравший 16 очков. 12 очков набрал Джеймс Томпсон. 11 очков на свой счёт записал Суприм Ханна.
В составе «Самары» 22 очка набрал Джеймс Эннис. 17 очками отметился Маркос Найт, 11 набрал Максим Барашков.
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